Вирусолог рассказал, кто лидирует в группе риска по коронавирусу

Москва, 6 апреля. Наибольшую опасность коронавирусная инфекция представляет для беременных, об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. По его словам, в самой большой опасности находятся не дети и не старики.

«Беременных лечить очень трудно», — подчеркнул он.

В эфире шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия-1» он объяснил, что грипп негативно влияет на плод в утробе матери.

«Нередко развивается медленная форма гриппозной инфекции, которая может привести к тяжелым осложнениям», — уточнил специалист.

Ранее медики назвали список продуктов, которые должны присутствовать в рационе человека во время распространения как коронавируса, так и других подобных заболеваний. В перечень вошли продукты, которые способствуют поддержанию иммунной системы человека.

По словам специалистов, огромную роль в поддержании здоровья человека играют пробиотики. Они влияют не только на кишечник, но и на всю работу организма. При этом уточняется, что необходимые микроорганизмы можно получить из молочных продуктов, таких как натуральный кефир или йогурт без вкусовых добавок.

Также специалисты советуют добавить к вашему рациону квашенную капусту, которая способна возобновить в организме необходимый уровень клетчатки и витаминов.

Напомним, ранее специалист по внутренним болезням Арзу Акгюль рассказал, насколько важна вода в организме человека для борьбы с коронавирусом. Дело в том, что она является необходимым элементом для правильного и сбалансированного питания, поддерживая иммунитет. По словам врача, ежедневное употребление достаточного количества воды помогает выводить из организма токсины, нейтрализовать бактерии и уничтожить вирусы, пишет «Газета.ru».