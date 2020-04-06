В Приморье с 7 апреля введут систему электронных пропусков

Владивосток, 6 апреля. Система электронных пропусков будет введена в Приморском крае в рамках борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что пропуска будут выдаваться людям, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно. При этом пропуском является SMS, которая отправляется на номер телефона человека. Она подтверждает, что человек имеет право передвигаться по городу для исполнения профессиональных обязанностей.

«Данная мера призвана повысить эффективность мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Ранее сотрудники территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю закрыли в Уссурийске рынок с общежитием, в котором жили граждане Китая.

Причиной закрытия организации стало проживание в общежитии гражданина КНР с симптомами ОРВИ. Мужчина прибыл из Москвы во Владивосток самолетом. Санитарно-эпидемиологический контроль в аэропорту выявил у него симптомы простуды.

В результате гражданина Китая в карете скорой помощи доставили в больницу. Но оставаться под присмотром врачей мужчина не захотел и отправился к супруге, которая жила в общежитии на рынке в Уссурийске, сообщает портал Deita.ru.

Гражданин КНР прожил в здании три дня, после чего покинул Россию. Позже специалисты Роспотребнадзора отправили домой еще 21 гражданина Китая, опечатали общежитие и провели дезинфекцию. У работавших на рынке россиян (четырех уборщиц, девяти охранников и вахтера) взяли анализы. Их отправили во Владивосток для установления наличия признаков коронавируса. Сами россияне помещены под карантин.