Сомнолог рассказала, как правильно спать, чтобы укрепить иммунитет

Москва, 6 апреля. Старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова рассказала, как укрепить иммунитет, не вставая с кровати. По словам сомнолога, усилить здоровье и сопротивляемость вирусам можно при помощи здорового сна.

Как объясняет Пучкова, традиционный восьмичасовой сон необходим человеку для того, чтобы набраться сил перед трудовым днем. Однако в период нерабочих дней у сна появляется другая актуальная функция.

Дело в том, что режим необходим для нормальной работы иммунитета, объясняет специалист.

«Плохой сон, нарушенный или слишком малое его количество, приводит к нарушению иммунитета. У кого-то он может снизиться, у кого-то он начинает неадекватно работать и появляются аутоиммунные проблемы», – сказала Александра Пучкова в эфире радио Sputnik.

Несмотря на продолжительные дни в самоизоляции, специалист не советует россиянам слишком много спать, поскольку это может вызывать «рассинхронизацию» режимов и в результате человек будет сидеть за компьютером до 4 утра, а после вставать поздно днем.

«Когда начинается такое сползание, то происходит рассинхронизация внутренних часов, когда одни системы организма у нас работают по одному режиму, другие — по-другому. Это негативно сказывается на здоровье», – отмечает сомнолог.

Напомним, ранее специалисты Роспотребнадзора дали советы по выбору продуктов в условиях распространения коронавируса. Согласно предписаниям, имеет смысл выбирать продукты с длительным сроком хранения. Скоропортящиеся же стоит брать в последнюю очередь. Так, не стоит покупать продукты про запас, поскольку продовольственные магазины продолжают работать, пишет «Газета.ru».