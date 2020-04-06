Соловьев посоветовал делать себе маски, а не кричать об их отсутствии в аптеках

Москва, 6 апреля. Телеведущий Владимир Соловьев посоветовал тем, кто жалуется на нехватку медицинских масок в аптеках делать их себе самостоятельно. Мнением журналист поделился в эфире телешоу «Вечер с Владимиром Соловьевым»

«Если бы те люди, которые кричат, что невозможно купить в аптеке маску, то время, которое они тратят на крик и написание гневных постов, потратили на то, чтобы приготовить эту маску, то им самим было бы спокойней. Ну, не приготовить, а сделать. При том, можно уже даже не сшивать, уже можно и свернуть», — заявил Соловьев.

Накануне член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что дефицит медицинских масок в России, возможно, удастся восполнить уже через неделю. Таким образом могут быть выполнены рекомендации Минздрава РФ российским работодателям по обеспечению своих сотрудников, вынужденных по долгу службы общаться с большим количеством людей (продавцы в магазинах, кассиры на общественном транспорте, работники аптек, сотрудники МФЦ, МВД и иных государственных организаций), средствами индивидуальной противовирусной защиты.

Между тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что носить маски и респираторы с высокой эффективностью защиты здоровым людям не обязательно. Использование подобных защитных средств необходимо врачам-инфекционистам, которые постоянно контактируют с зараженными людьми. Сотрудникам продовольственных магазинов можно использовать более простые модели респираторов и масок.