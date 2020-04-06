Совфед предлагает включить в бюджет на 2021 год финансирование детского отдыха

Москва, 6 апреля. Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре предложит кабмину включить в федеральный бюджет на 2021 год финансирование летнего отдыха оказавшихся в трудной жизненной ситуации детей. Об этом заявил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Дмитрий Шатохин.

По мнению сенаторов, для оплаты детских путевок в оздоровительные лагеря и санатории из федерального бюджета необходимо выделить около пяти миллиардов рублей. В настоящее время эти расходы несут региональные и муниципальные бюджеты, а также предприятия. Из федерального бюджета оплачиваются лишь отдельные направления. Хотя, согласно Конституции РФ, социальную защиту предоставляют совместно федеральный центр и субъекты.

«Необходимо вернуться к практике 2016 года, когда из федерального бюджета софинансировались региональные расходы на оздоровление детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, — на это уходило около 4,6 млрд рублей», — цитирует Шатохина газета «Известия».

Сенатор также отметил, что из федерального бюджета также можно выделять средства на софинансирование всех оздоровительных программ регионов, как это было с 2009 по 2016 год.

В Общественной палате поддержали проект Совфеда, отметив, что социальная ориентированность государства должна быть подкреплена рублем.

С 1 апреля имеющие право на материнский капитал семьи с ребенком до трех лет начали дополнительно получать по пять тысяч рублей в месяц. Соответствующее распоряжение подписал президент РФ Владимир Путин в связи с распространением коронавируса в РФ.