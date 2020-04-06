Министр здравоохранения Шотландии ушла в отставку из-за нарушения карантина

Эдинбург, 6 апреля. В Шотландии министр здравоохранения Кэтрин Калдервуд покинула свой пост из-за нарушения карантина. Чиновница была дважды замечена в собственном загородном доме во время национальной самоизоляции.

О своем уходе с поста Калдервуд объявила в распространенном в воскресенье заявлении. Ранее на страницах местных СМИ появились фотографии, на которых министр запечатлена вместе с семьей в загородном доме в карантин. При этом, согласно решению правительства, люди могут покидать свое постоянное место проживания лишь по крайней надобности.

По словам чиновницы, она глубоко сожалеет о тех ошибочных действиях, которые совершила. После разговора с первым министром Шотландии Николой Стердженом Калдервуд решила уйти с занимаемого поста.

«Оправданное внимание к моему поведению рискует стать отвлекающим фактором от чрезвычайно важной работы, которую делает правительство и медицинский персонал для того, чтобы вывести страну из этой пандемии», – приводит слова Калдервуд ТАСС.

При этом ранее чиновница сама выступала за введение жесткого карантина.

Напомним, накануне в Лондоне хорошая погода едва не оказалась фактором обострения эпидемиологической обстановки. Множество жителей столицы Великобритании решили выйти на улицу несмотря на карантин. Так, например, в Кенсингтонском парке множество людей загорало на траве, велосипедисты и атлеты занимались на дорожках. При этом людей оказалось так много, что невозможно было соблюдать дистанцию, а большинство англичан вышли на улицы без масок.