Супруги умерли от коронавируса с разницей в шесть минут в США

Вашингтон, 6 апреля. Прожившие в браке 51 год супруги Стюарт и Эдриан Бейкер скончались в один день от осложнений из-за коронавирусной инфекции в США. Об этом в Twitter сообщил сын умерших Бадди Бейкер.

По словам мужчины, его 74-летний отец и 72-летняя мать скончались с разницей в шесть минут 29 марта.

«Мои родители были двумя прекрасными людьми, которые повлияли на мою жизнь и жизни других, и, к сожалению, мы потеряли их обоих с разницей в минуты», — отметил мужчина.

Бейкер-младший подчеркнул, что у его родителей было идеальное здоровье, но в марте врач диагностировал у обоих легкую пневмонию. Когда супругам Бейкер стало хуже, они обратились в больницу. Стюарт страдал от астмы и его госпитализировали, Эдриану отправили домой.

Вскоре у Бейкера-старшего выявили коронавирус, который, по словам врача, не оставил мужчине шансов. Дети решили не сообщать об этом Эдриане, но «на всякий случай» поместили ее в больницу. Уже через 45 минут с начала госпитализации врачи предупредили, что женщина находится в тяжелом состоянии.

В итоге родные заболевших отключили их от аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и позволили супругам умереть естественным путем. Сотрудники госпиталя разрешили умирающим находиться в одной палате.

В настоящее время США занимают первое место в мире по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. В стране инфицировано более 335 тысяч человек, 9,5 тысячи человек умерли, более 17 тысяч — вылечились. В мире зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения, скончались более 69 тысяч человек.