Россияне смогут пройти тестирование на COVID-19 на дому

Москва, 6 апреля. Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) начинает бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому с понедельника. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

«Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии», — сообщили в ведомстве.

Специалист Роспотребнадзора будет выезжать к заказчику, инструктировать его о самостоятельном взятии мазка и отвозить материал на исследование. Используемая ведомством тест-система позволяет обнаружить коронавирус на ранних стадиях и выявлять заболевание у людей с невыраженными симптомами.

В Роспотребнадзоре уточнили, что пока услуга будет доступна на платной основе в Москве и Подмосковье. В будущем ведомство планирует охватить тестированием все регионы России.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре эпидемия вышла за пределы КНР и распространилась по всему миру. К настоящему моменту в мире зафиксировано более 1,2 млн случаев заражения, скончались более 69 тысяч человек. В России заразились более 5,3 тыс. человек, 45 заразившихся умерли.

По данным Роспотребнадзора, почти четверть случаев заболевания коронавирусом в России проходит без выраженных симптомов, сообщила «Газета.ру». Глава ведомства Анна Попова отметила, что в подавляющем большинстве случаев инфекция передается капельным путем. Изредка заражение происзодит по воздуху или в результате контакта с поверхностями предметов.