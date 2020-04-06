Канделаки заявила, что Бузова богаче Тарасова

Москва, 6 апреля. Телеведущая и журналистка Тина Канделаки заявила, что на сегодняшний день состояние поп-звезды Ольги Бузовой больше, чем у футболиста Дмитрия Тарасова, с которым певица развелась в 2016 году.

По словам Канделаки, глядя на Бузову люди видят огромный жизненный путь, в которым был и брак, и развод. При этом брак с Тарасовым журналистка назвала показательным.

«Ни одна женщина, вышедшая в трезвом уме и светлой памяти замуж за футболиста, живьем его обычно не отпускает. Почему? Потому что это бесконечный источник денег, ты можешь не работать, проводить время, отдыхать, радоваться жизни», – сказала Канделаки в эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале.

По мнению телеведущей, Бузова единственная, кто развелся с таким мужем.

«Но по гамбургскому счету, <…> Бузова сегодня богаче Тарасова. Вот и все», – сказала Канделаки.

Напомним, ранее футболист Дмитрий Тарасов во время интервью заявил, что он рад успехам своей бывшей жены, певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Напомним, звезда «Дома-2» рассталась со спортсменом несколько лет назад. Развод звездной пары обернулся скандалом.

В футболистом Бузова рассталась несколько лет назад. Сейчас у нее бурный роман с блогером Давидом Манукяном. Однако о своей былой любви звезда продолжает публично вспоминать.