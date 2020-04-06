Ученые заявили, что заразиться коронавирусом можно от внешне здорового человека

Сингапур, 6 апреля. Согласно статистике, подготовленной сингапурскими учеными, один из десяти случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции может происходить от человека, не имеющего внешних симптомов заболевания.

Исследование проходило с января по март, в нем участвовали 243 пациента, при этом 157 из них были заражены на территории страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на научную работу, опубликованную на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний в США.

Так, например, среди зараженных называется 52-летняя женщина. Она получила инфекцию, сев в церкви на то же самое место, где ранее сидели двое зараженных мужчин. При этом у них в то время не было симптомов коронавируса.

Как подчеркнули специалисты, подобное предсимптомное распространение вируса осложняет его сдерживание. Кроме того, вопрос социальной дистанции приобретает большее значение. Ученые предупредили правительство США, что инфицирование коронавирусом может происходит от внешне здоровых людей.

Напомним, ранее итальянский врач заявил, что коронавирусная инфекция затрагивает не только легкие, но и все органы человека. По его словам, легкие при заражении вирусом страдают больше всего, но на капиллярном уровне по микроциркулярному руслу поражаются и другие органы. Он также заметил, что женщины меньше подвержены заболеванию коронавирусной инфекцией, чем мужчины.