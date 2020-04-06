Трамп пригрозил высокими пошлинами на нефть России и Саудовской Аравии

Вашингтон, 6 апреля. Президент США Дональд Трамп заявил, что введет «очень существенные» пошлины на нефть, если Россия и Саудовская Аравия не смогут достигнуть соглашения и цены на энергоноситель останутся на текущем уровне.

«Если цены на нефть останутся на нынешнем уровне. Если они не договорятся, я введу пошлины, очень существенные пошлины. Потому что мы сейчас независимы. У нас есть своя нефть», — сообщил журналистам Трамп.

В то же время глава Белого дома отметил, что США «не хотят покупать иностранную нефть».

Ранее Трамп утверждал, что президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Салман могут достичь соглашения о снижении добычи нефти на 10 или 15 миллионов баррелей в день. Сами США сокращать добычу нефти не намерены, подчеркивал Трамп.

Однако официально о договоренностях не сообщалось. Саудовская Аравия в минувший четверг призвала к срочной встрече участников сделки ОПЕК+ и других стран, чтобы заключить «справедливое соглашение» и восстановить баланс на нефтяных рынках.

Нефтяные рынки обрушились в ночь на 9 марта в результате безуспешных переговоров в рамках ОПЕК+. Саудовская Аравия предлагала дополнительно снизить объемы добычи из-за падения спроса на фоне пандемии коронавируса. Против этого выступали Россия и Казахстан.

Теперь Россия готова сократить нефтедобычу на 10% в рамках нового соглашения ОПЕК+, сообщила «Газета.ру», если к сделке присоединятся США. Россия заинтересована в том, чтобы новой стратегии следовали и другие партнеры.