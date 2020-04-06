Аналитики АКРА назвали 5 регионов с самыми большими расходами на еду

Москва, 6 апреля. Специалисты рейтингового агентства АКРА назвали регионы России, в которых доля расходов на продукты составляет более 40% от всех затрат. Среди лидеров оказались Ингушетия, Дагестан, Чукотка.

Делая расчеты, аналитики оценивали часть расходов относительно всех затрат на потребление в среднем на одного человека домохозяйства. При этом выводы делались на основании данных, предоставленных Росстатом.

Таким образом, более 45% всех средств уходит на еду у жителей пяти регионов: Ингушетии, Дагестана, Чукотки, Смоленской области и Кабардино-Балкарии. При этом, исследователи отмечают, что в течение последних 15 лет доля расходов на питание сокращалась, однако данная статья в семейном бюджете продолжала оставаться самой затратной. В настоящее время в четырех регионах страны доля расходов на питание составляет ровно 40%, сообщает РБК.

Также аналитиками были названы и регионы, у жителей которых доля расходов на еду является самой низкой. Таким образом в 11 субъектах России данная статья расходов составляет менее 30%. К таким регионам относятся Ханты-Мансийский автономный округ, Москва и Московская область, Татарстан и Мурманская область.

Напомним, ранее сотрудники Роспотребнадзора поделились советами о том, как правильно питаться во время карантина из-за распространения коронавируса.

В ведомстве отмечают, что даже если количество и выбор продуктов ограничены, можно продолжать питаться полезной едой. Согласно рекомендациям ВОЗ, не стоит забывать о потребностях других людей и не делать избыточных покупок. Специалисты советуют при выходе за покупками ориентироваться на то, что уже есть дома.