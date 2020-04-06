Трамп рассказал о «свете в конце туннеля» в ситуации с коронавирусом в США

Вашингтон, 6 апреля. Президент США Дональд Трамп рассказал, что в ситуации с коронавирусом «начинает видеть свет в конце туннеля». Своими мыслями глава Белого дома поделился с журналистами в понедельник.

«Мы начинаем видеть свет в конце туннеля. И может быть, в недалеком будущем мы будем гордиться тем, что мы сделали», — сообщил президент США.

По словам Трампа, хорошим знаком может оказаться информация о снижении количества смертей от связанных с коронавирусом осложнений в Нью-Йорке.

Ранее президент США уже обещал американцам «свет в конце туннеля», сообщила газета «Известия». Трамп на брифинге 1 апреля сообщил, что страну ждут две «очень тяжелые» и «очень болезненные недели» недели, однако потом наступит улучшение.

В настоящее время США занимают первое в мире место по зарегистрированным случаям заражения коронавирусом. В стране заразились более 335 тысяч человек, 9,5 тысячи американцев умерли, более 17 тысяч – вылечились. Высокие показатели заражения Трамп связывал с активным тестированием населения.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в городе Ухань (КНР). На фоне быстрого распространения опасной инфекции Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила пандемию.

Отметим, что ряд экспертов высказал предположение, что за появление коронавируса ответственен Вашингтон. Директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков недавно сообщил о доказательствах, подтверждающих версию о создании коронавируса SARS-CoV-2 американцами. Эксперт отмечает, что на территории консульства США в Ухани были найдены банки с пометками «Бактериологическая опасность».