Российские застройщики могут потерять из-за коронавируса до 200 млрд рублей

Москва, 6 апреля. Из-за распространения коронавирусной инфекции и введения ограничительных мер в стране, крупнейшие российские застройщики жилья могут потерять от 90 до 200 миллиардов рублей. К такому выводу пришли аналитики кредитного рейтингового агентства НКР.

Всего специалисты составили три различных пути развития ситуации на рынке первичной недвижимости. Самый оптимистичный из них предполагает, что режим самоизоляции в стране продлится до мая. В таком случае спрос упадет на 5-10%, однако он начнет восстанавливаться уже в третьем квартале. Выручка крупнейших компаний уменьшится не более чем на 90 млрд рублей. При этом застройщики будут проводить акции и временно сократят предложения, в результате чего цены останутся на уровне 2019 года.

Если же ограничения будут отменены не ранее середины года, падение объемов рынка сохранится и во втором полугодии. Доходы населения начнут восстанавливаться не раньше, чем в четвертом квартале 2020-го. Застройщикам же придется снижать цены примерно на 10%, жертвовать рентабельностью и потерять до 170 млрд рублей.

Самый негативный сценарий предполагает, что изоляция растянется до осени. Тогда спрос на новостройки упадет на 25% и более. Застройщики потеряют около 200 млрд.

«Вероятно еще более заметное снижение цен строительными компаниями, на 20–30%, для поддержания максимально возможного уровня продаж. Последующее восстановление спроса и цен может занять продолжительное время, от двух до четырех лет», – приводит слова экспертов РИА Новости.

Напомним, за последние сутки число заразившихся коронавирусной инфекцией возросло более чем на 82 тыс. человек. По состоянию на 5 апреля в мире зарегистрировано 1 133 758 заболевших. Число летальных исходов за сутки выросло на 5798 и достигло 62 784. По последним данным, в России выявлено 1837 случаев заражения новым коронавирусом, пишет «Газета.ru».