Профессор Горелов назвал вакцину лучшей защитой от коронавируса

Москва, 6 апреля. Самым эффективным способом профилактики и защиты человека от инфекционного заболевания, в том числе коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, является вакцинация. Однако на сегодняшний день ее создатели сталкиваются с определенными трудностями, сказал заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Александр Горелов.

По словам Горелова, к настоящему моменту человечество не изобрело ничего другого. Кроме того, вакцина подарила человечеству 25 лет жизни, считает эпидемиолог. Однако в настоящий момент над созданием вакцины работает около 20 различных компаний, который столкнулись с серьезной задачей.

«Проблема только в одном — нет лабораторных животных, которые чувствительны к коронавирусу. Это отодвигает сроки появления вакцины», – объяснил Горелов в эфире передачи «Жить Здорово!».

При этом профессор отметил, что среди компаний появится конкуренция, поскольку все они предложат свои варианты вакцины. Однако вся Земля будет пользоваться только одной, самой эффективной. В данном случае Горелов предложил странам вместе бороться с пандемией.

Напомним, ранее профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара заявил, что в Турции успешно испытали вакцину от COVID-19 на животных. По его словам, вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител, пишет «Газета.ru».