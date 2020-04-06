Врач посоветовал укреплять иммунитет прополисом

Москва, 6 апреля. Кардиолог Владимир Хорошев напомнил о недорогом и эффективном способе, который помогает укрепить защиту организма от различных инфекций.

Эксперт отметил, что иммунную систему человека укрепляет настойка прополиса.

«Есть хорошие и сильные иммуностимулирующие препараты. Я бы рекомендовал людям в период пандемии коронавируса использовать настойку прополиса. Такая настойка великолепно действует на иммунную систему. Прополис стимулирует ее деятельность и, тем самым, уменьшает подверженность человеческого организма заражению коронавирусом», — цитирует кардиолога радио Sputnik.

Купить уже готовую настойку прополиса можно в аптеке или у пасечников. Хорошев обратил особое внимание на то, что сделать ее можно и самостоятельно - это не сложно, если дома имеется прополис. Препарат для настойки натирается на терке, после чего заливается спиртом или водкой и оставляется на время.

«В зависимости от дозы прополиса у вас получается 10-15 или 20 процентная настойка», — посоветовал Хорошев.

Кардиолог призывает помнить, что от вирусов и болезней настойка прополиса не лечит, а только укрепляет иммунитет, который помогает организму самостоятельно разобраться с заражением. Чтобы получить от настойки прополиса максимальный эффект, стоит заглянуть в инструкцию и прочитать о наиболее подходящей дозе прополиса и способе его приема.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Роспотребнадзор опубликовал рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по правильному питанию во время пандемии коронавируса. В ведомстве отметили, что сбалансированным рационом находящиеся на самоизоляции люди могут поддерживать здоровье и иммунитет.