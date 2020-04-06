ВГТРК призвала коллег осудить американца, атаковавшего российских журналистов

Нью-Йорк, 6 апреля. Глава корпункта Всероссийской государственной телерадиокомпании (ВГТРК) в Нью-Йорке Валентин Богданов призвал журналистское сообщество осудить действия работника американской больницы, который помешал российским телевизионщикам делать репортаж о ситуации с коронавирусом в США.

Ранее журналисты ВГТРК в Нью-Йорке оказались атакованы сотрудником одной из больниц. Неизвестный мужчина напал в тот момент, когда корреспонденты брали интервью у главврача Ираклия Бузиашвили о ситуации с распространением коронавируса в городе.

Однако, это было не первое нападение данного мужчины на журналистов. Ранее он помешал операторам снимать передвижные морги, которые в настоящее время развернуты около больниц в Нью-Йорке.

Как пояснил Богданов, претензии работника больницы относились к главврачу. Неизвестный требовал от руководителя медучреждения, чтобы тот получил согласие на интервью.

«При этом почему-то этот человек перепутал, что, если с корпоративной точки зрения у них есть какое-то право запретить давать интервью своим сотрудникам, они не имеют никакого права запрещать нам брать у кого-либо интервью», – цитирует Богданова РИА Новости.

Как пояснил российский журналист, пока он не обращался в правоохранительные органы. Глава корпункта считает, что в данном случае достаточно общественного резонанса.

«Мне кажется, это очередной штрих к историям в американской прессе о том, как некоторые больницы пытаются воздействовать на своих сотрудников, оградить в их попытках донести правду о происходящем», – высказался журналист.

Он также отметил, что идея сюжета заключалась в том, чтобы показать россиянам реальную опасность коронавируса. Поэтому он расценивает случившееся как воспрепятствование журналистской работе.