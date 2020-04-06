Бузова побрила Манукяна налысо из-за проигранного спора

Москва, 6 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова побрила налысо своего бойфренда, блогера и рэп-исполнителя Давида Манукяна. Соответствующее фото мужчина разместил в соцсети Instagram.

Несколько недель назад блогер пообещал подписчикам побриться налысо, если не сможет сбросить вес с 105 до 85 килограмм за 21 день. Манукян соблюдал диету, тренировался и делал все, чтобы выиграть пари.

Но когда пришло время, он объявил, что смог похудеть лишь до 92 килограмм, а значит ему придется побриться. Блогер запустил голосование по этому поводу, и о необходимости соблюдать правила спора высказалось большинство подписчиков.

В итоге Манукяна побрила его девушка — Ольга Бузова. При этом исполнительница испугалась, сбрив одну прядь, но рэпер уговорил ее завершить начатое.

«Мужик сказал, мужик сделал», — отметил Манукян в подписи к фото, на котором он появился с лысой головой.

Блогер заверил возлюбленную, что через месяц волосы отрастут снова, на что Бузова предложила временно расстаться.

«Тогда мы расстаемся на месяц. Уезжай в другую квартиру», — заявила Бузова в шутку.

В январе Бузова опубликовала в Instagram сторис с празднования дня рождения в Таиланде, на котором на безымянном пальце звезды было надето похожее на помолвочное кольцо, сообщила «Газета.ру». На одном из роликов с отдыха исполнительница также обращается к блогеру со словами «что ты сделал? Ну скажи!», однако тот отказывается отвечать на вопрос, признаваясь Бузовой в любви.