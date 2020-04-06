Задержанный на Патриарших москвич рассказал об инциденте

Москва, 6 апреля. Москвич Иисус Воробьев рассказал собственную версию инцидента со своим задержанием на Патриарших прудах в интервью одному из телеканалов.

Ранее глава пресс-службы главка столичной полиции Владимир Васенин сообщил, что Иисус Воробьев был замечен при патрулировании закрытой для посещения парковой зоны на Патриарших прудах.

Патрульные предупредили мужчину о нарушении правил режима самоизоляции. Но тот начал спорить с правоохранителями, устроив словесную перепалку. В результате полицейские задержали нарушителя. При этом на улице осталась собака москвича, ее позже забрала супруга задержанного, сообщила газета «Известия».

Позже в Сети появилось видео, на котором Воробьев оскорбляет сотрудников полиции и желает смерти их близким.

«Вы знаете, я желаю вам, чтобы вы все сдохли вместе со своими детьми, женами, матерями», — заявил нарушивший режим самоизоляции москвич.

В итоге задержанного доставили в отделение полиции, на него составлен административный протокол по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Воробьев утверждает, что якобы не видел объявлений о запрете на посещение Патриарших прудов.

«И сейчас, если посмотреть, там ничего нет. Поэтому я пошел. На повороте меня окликнули сотрудники полиции и стали говорить, что парк закрыт и здесь находиться нельзя. Я спросил, почему — там были люди, строительство идет. <...> Они сказали уходить отсюда. Я сказал, что можно ведь с собакой гулять на расстоянии ста метров от дома», — отметил москвич.

Воробьев отметил, что пожелал смерти полицейским и членам их семей «на эмоциях».

Напомним, что в рамках борьбы с распространением коронавируса власти Москвы ввели ограничительные меры. 29 марта глава Москвы Сергей Собянин заявил о расширении режима самоизоляции.