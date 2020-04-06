Профессор ВШЭ назвала профессии, которые не попадут в зону риска из-за пандемии

Москва, 6 апреля. Профессор Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская назвала профессии, которые не попадут в зону риска из-за пандемии коронавируса.

По мнению эксперта, вне зависимости от связанных с пандемией коронавируса обстоятельств, наиболее востребованными на рынке труда останутся профессии из категории face-to-face (лицом к лицу. — Прим. ФАН).

«Это самые надежные профессии. Чем больше в вашей профессии обязательного участия человека, тем более она надежна. В этом смысле институт сиделок, которые ухаживают за не очень здоровым человеком, в обозримом будущем не исчезнет», — отметила Варшавская.

Эксперт считает, что на фоне ситуации с коронавирусом спрос повысился на курьерские услуги, но многие нанятые сейчас сотрудники доставки после отмены ограничений останутся без работы.

В то же время Варшавская не согласилась с мнением авторов исследования Института прогрессивного образования, которые пришли к выводу, что по окончании пандемии могут потерять работу специалисты из сферы туризма, индустрии моды, фитнеса и стационарного общепита. Профессор считает, что при анализе рынка труда на фоне коронавируса не учтено множество факторов.

К примеру, в исследовании перечислен очень разный по основаниям список, в который попали профессии, исчезающие на время из-за сокращения покупательского спроса. Но, когда спрос работодателя изменится, поменяются и их действия. Для прогнозирования ситуации на рынке труда, по ее мнению, необходимо понимать, какими окажутся платежеспособность населения и темпы восстановления различных сфер бизнеса.

Ранее газета «Известия» сообщила, что глава Минфина РФ Антон Силуанов предупредил о новой реальности, которая наступила в экономике из-за пандемии коронавируса.