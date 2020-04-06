Тарасов признался, что радуется успехам экс-супруги Бузовой

Москва, 6 апреля. Футболист Дмитрий Тарасов во время интервью заявил, что он рад успехам своей бывшей жены, певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Напомним, звезда «Дома-2» рассталась со спортсменом несколько лет назад. Развод звездной пары обернулся скандалом.

О своем отношении к бывшей жене Тарасов рассказал во время прямого эфира на «Новом радио». Футболист дал интервью, находясь дома на самоизоляции. Вместе с ведущей Тарасов обсудил питание, спорт, ответил на вопросы слушателей, а также рассказал о личной жизни. Так, на вопрос о Бузовой он ответил, что не держит на нее зла и рад ее успехам.

«Я радуюсь, только радуюсь», — ответил Тарасов.

Бузова в свою очередь неоднократно негативно высказывалась о Тарасове со времен их развода 4 года назад, сообщает информационный портал Bimru.

Напомним, с футболистом Ольга рассталась несколько лет назад. Сейчас у нее бурный роман с блогером Давидом Манукяном. Однако о своей былой любви звезда продолжает публично вспоминать.

У самого Тарасова в личной жизни все обстоит более чем хорошо. Он женат на Анастасии Костенко, которая уже родила ему двух дочерей. Младшая Анастасия появилась на свет 5 февраля.