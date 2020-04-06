Цена нефти Brent на Лондонской бирже упала на 9,5%

Лондон, 6 апреля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2020 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 9,5%. Цена составила 31,16 доллара США за баррель.

Также зафиксировано падение стоимости нефти WTI. Она потеряла 9,5% и составила 25,88 доллара США за баррель.

Эксперты связывают падение цен на нефть с пандемией коронавируса.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном введении пошлин на нефть из Саудовской Аравии. Он напомнил, что Вашингтон уже ввел ряд пошлин в отношении китайских товаров. Американский лидер добавил, что эти меры приносят существенные доходы бюджету США.

«Сделаю ли я это в отношении нефти? Да, могу. Сделаю ли я это сейчас? Нет. Думаю ли я о том, чтобы ввести их? Нет. Но если с нами нечестно обращаются, то совершенно очевидно, что этот инструмент в нашем арсенале», — цитирует Трампа RT.

Также Трамп не исключил введение пошлин против России.