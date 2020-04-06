Бузова из-за Манукяна поцарапала свой люксовый внедорожник

Москва, 6 апреля. Певица и телеведущая Ольга Бузова специально поцарапала свой автомобиль по желанию ее возлюбленного Давида Манукяна. С помощью маникюрных ножниц она написала «DAVA» на двери собственного внедорожника.

Ранее Бузова и Манукян устроили состязание, суть которого заключается в том, что каждый из его участников выполняет задание, придуманное другим. Так, например, телеведущая уже успела попробовать на вкус корм для собак и изрезать дорогостоящую сумочку, а блогер прополоскал рот гелем для шампуня.

В этот раз Бузовой пришлось выцарапать на автомобиле имя возлюбленного. Видео, на котором она исполняет желание Манукяна, она опубликовала в Instagram-истории.

Напомним, ранее Бузова установила новый рекорд в Instagram. На аккаунт телеведущей подписались более 20 миллионов пользователей. Как пояснила Бузова, когда она создавала страницу, она и представить не могла, что у нее будет столько подписчиков.

«Я благодарна каждому из вас за интерес, за активность и любовь, которую вы мне дарите ежедневно. Мои люди всегда со мной. Я вас безумно люблю», – заявила телеведущая.

Как позже пояснил ее бойфренд Давид Манукян, Бузова первой в России достигла такого результата, пишет «Газета.ru».