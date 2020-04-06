Королева Елизавета II сравнила пандемию COVID-19 со Второй мировой войной

Лондон, 6 апреля. Королева Великобритании Елизавета II сравнила пандемию коронавируса со Второй мировой войной.

В связи с COVID-19 монарх обратилась к нации. Британские СМИ отмечают, что королева обычно обращается к своим подданным на Рождество. Специальное обращение Елизаветы II – чрезвычайно редкое явление, которое свидетельствует о значимости кризиса для Соединенного Королевства. Королева поблагодарила британцев, соблюдающих режим самоизоляции. Она высоко оценила работу медиков в условиях пандемии.

«Мы объединяем усилия со всеми народами по всему миру, используя выдающиеся достижения науки и инстинктивное стремление к исцелению, — сказала она. — Мы добьемся успеха, и этот успех будет принадлежать каждому из нас», — сказала Елизавета II.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. В канун Нового года Пекин уведомил о сложившейся ситуации ВОЗ. Опасная инфекция стремительно распространилась по всему миру. Эпицентр COVID-19 переместился в Западную Европу. Больше всего летальных исходов зафиксировано в Италии и Испании.

Крайне неблагоприятная ситуация сложилась в Соединенных Штатах. Накануне президент США Дональд Трамп анонсировал «много смертей» в ближайшие недели.

Ранее «Газета.ru» сообщила о госпитализации главы правительства Соединенного Королевства Бориса Джонсона.