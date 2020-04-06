Три человека пострадали при стрельбе в деревне под Тюменью

Тюмень, 6 апреля. В деревне Маслова в Тюменской области три человека пострадали в результате стрельбы. В настоящее время с ними работают медики.

По данным пресс-службы регионального департамента здравоохранения, одному из пострадавших потребовалась срочная помощь врачей, поэтому было принято решение о госпитализации.

«Одному пациенту потребовалась госпитализация, двое после оказания помощи направлены на амбулаторное наблюдение», – цитирует ТАСС представителей областного департамента здравоохранения.

Известно, что среди пострадавших детей. Подробности ЧП не сообщаются. Информации об инциденте от региональной полиции на данный момент не поступало.

Напомним, ранее в Новой Москве сотрудники Росгвардии задержали мужчину, который устроил стрельбу в ходе дорожного конфликта. Инцидент произошел на Киевском шоссе в районе деревни Рассудово. Водитель не уступил дорогу другому автомобилисту, в результате чего завязалась драка. Один из мужчин воспользовался травматическим оружием и произвел несколько выстрелов в сторону обидчика.