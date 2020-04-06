Датские журналисты заявили о готовности России и Китая к миру без США

Копенгаген, 6 апреля. Россия и Китай готовы к «постамериканскому» миру. Такое мнение высказал журналист датского издания Berlingske.

В материале отмечается, что пандемия коронавируса существенно ослабила позиции Вашингтона на международной арене. Журналист Berlingske указывает на стремление стран Запада сохранить старый миропорядок, в то время как Москва и Пекин готовы оспорить статус Соединенных Штатов как мирового гегемона.

«Настало время, когда экономика, как ни странно, отходит на второй план», — резюмирует автор.

По его мнению, COVID-19 добьет европейскую модель управления.

Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в конце 2019 года и быстро распространилась по всей планете. Опасная инфекция унесла более 69 тысяч жизней. В России подтверждено 45 смертей при коронавирусе.

В сложившихся условиях российские власти предпринимают жесткие ограничительные меры. Отменены все массовые мероприятия, в том числе и спортивные состязания. Государственная граница закрыта для пассажирского сообщения. Приостановлена работа ресторанов, кафе, баров. Запрещены массовые собрания граждан.

Региональные власти уполномочены вводить дополнительные ограничения исходя из сложившейся эпидемиологической ситуации. Жителям Москвы предписано не покидать дома без необходимости. Выгул собак и вынос мусора разрешен в радиусе не более ста метров от дома. К нарушителям принимаются соответствующие меры воздействия.

Ранее футбольный клуб «Манчестер Сити» решил оштрафовать одного из своих игроков за нарушение карантина. Об этом писала RT.