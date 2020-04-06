Премьер-министра Британии Бориса Джонсона подключат к аппарату ИВЛ

Лондон, 6 апреля. Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее был госпитализирован для проведения тестов на коронавирус, подключат к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом РИА Новости сообщил источник, близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии. В настоящее время официального сообщения о состоянии Джонсона не поступало.

Ранее представитель политика заявил, что спустя несколько дней после положительного теста на коронавирус у Джонсона остается кашель и высокая температура. Поэтому премьер-министра Великобритании было решено госпитализировать. Неизвестно, останется ли Джонсон в больнице на ночь.

Напомним, ранее королева Великобритании Елизавета II выступила перед британцами со специальным телеобращением. Она поблагодарила медиков и волонтеров, а также уверила сограждан, что каждый может внести свой вклад в борьбу с пандемией, оставшись дома, пишет «Газета.ru».

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайской Ухани. На фоне быстрого распространения опасной инфекции ВОЗ вскоре объявила пандемию. К настоящему моменту подтверждена гибель более 69 тысяч человек. В России зафиксировано 45 смертей.