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Убийца пятерых человек в Рязанской области объяснил инцидент самообороной

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Убийца пятерых человек в Рязанской области объяснил инцидент самообороной

Рязань, 6 апреля. Житель Рязанской области объяснил убийство пятерых человек самообороной. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Мужчина признал, что стрелял в неприятелей из охотничьего ружья. Он утверждает, что действовал в рамках необходимой обороны. Касимовский районный суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил молодого человека под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Рязанской области расстрелял пятерых людей. По предварительным данным, у мужчины возник конфликт с компанией, шумевшей под окнами. После словесной перепалки злоумышленник достал охотничье ружье и нанес смертельные ранения четверым мужчинам и одной женщине.

Известно, что он владел оружием на законных основаниях.

«Газета.ru» сообщает, что жертвы преступления были соседями стрелка.

Также стало известно, что вероятному убийце предстоит психиатрическая экспертиза.

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