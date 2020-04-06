Убийца пятерых человек в Рязанской области объяснил инцидент самообороной

Рязань, 6 апреля. Житель Рязанской области объяснил убийство пятерых человек самообороной. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Мужчина признал, что стрелял в неприятелей из охотничьего ружья. Он утверждает, что действовал в рамках необходимой обороны. Касимовский районный суд удовлетворил ходатайство следователей и заключил молодого человека под стражу.

Ранее сообщалось, что житель Рязанской области расстрелял пятерых людей. По предварительным данным, у мужчины возник конфликт с компанией, шумевшей под окнами. После словесной перепалки злоумышленник достал охотничье ружье и нанес смертельные ранения четверым мужчинам и одной женщине.

Известно, что он владел оружием на законных основаниях.

«Газета.ru» сообщает, что жертвы преступления были соседями стрелка.

Также стало известно, что вероятному убийце предстоит психиатрическая экспертиза.