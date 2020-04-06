Сотрудники больницы в Нью-Йорке напали на российских журналистов

Нью-Йорк, 6 апреля. Журналисты ВГТРК в Нью-Йорке оказались атакованы сотрудниками больницы. Инцидент произошел в тот момент, когда корреспонденты брали интервью у главврача Ираклия Бузиашвили о ситуации с распространением коронавируса в городе.

Как пояснил корреспондент ВГТРК Валентин Богданов, Бузиашвили является бывшим одногруппником Дениса Проценко, главврача больницы в Коммунарке, который оказался заражен коронавирусом.

Во время беседы, которая проходил на улице за территорией госпиталя, к съемочной группе подошел мужчина в халате и маске, и стал мешать главврачу говорить. Позже неизвестный отошел и вернулся с подмогой.

«Ни о каком соблюдении первой поправки к американской конституции, как и социальной дистанции, нет и речи», – сказал журналист Валентин Богданов в передаче «Вести недели».

Он также отметил, что это было первое нападение данного мужчины на журналистов. Ранее он помешал операторам снимать передвижные морги, которые в настоящее время развернуты около больниц в Нью-Йорке. Неизвестный также накинулся на оператора и пытался сломать микрофон. При этом отмечается, что полиция находилась рядом, однако никаких мер правоохранители не предприняли.

Согласно последним данным, жертвами нового коронавируса в США стали уже более 8 тысяч человек. При этом количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом увеличилось до 300 тысяч, а число вылечившихся — до 14,5 тысячи, пишет «Газета.ru».