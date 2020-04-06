Британского премьера Бориса Джонсона госпитализировали с коронавирусом

Лондон, 6 апреля. Глава правительства Великобритании Борис Джонсон госпитализирован с симптомами коронавируса.

Его представитель заявил, что политик чувствует недомогание уже десять дней. В заявлении канцелярии премьер-министра отмечается, что Джонсон последовал рекомендациям врачей.

Десять дней назад у него диагностировали коронавирус. Политик перешел на режим самоизоляции. Однако симптомы заболевания не прошли.

«Это сделано по соображениям предосторожности, так как симптомы коронавируса сохраняются у премьер-министра спустя десять дней после того, как его анализы на коронавирус оказались положительными», — указано в заявлении правительства Соединенного Королевства.

Канал Sky News утверждает, что Джонсон продолжает руководить государством, несмотря на состояние здоровья.

Ранее COVID-19 перенесла беременная невеста Джонсона Кэрри Симондс. Женщина выздоровела, и даже подготовила рекомендации для представительниц прекрасного пола, оказавшихся в аналогичном положении.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайской Ухани. На фоне быстрого распространения опасной инфекции ВОЗ вскоре объявила пандемию. К настоящему моменту подтверждена гибель более 69 тысяч человек. В России зафиксировано 45 смертей.

Украина заявила о росте количества заражений коронавирусом. COVID-19 заразилось 1307 человек. 37 человек скончались, передает «Газета.ru».

Накануне Дана Борисова рассказала о тревожных симптомах, которые она ощутила через несколько дней после встречи со Львом Лещенко.