Манукян назвал фильм «Шугалей» большим шагом к освобождению российских социологов

Москва, 5 апреля. Художественный фильм «Шугалей», премьера которого должна состояться в апреле, станет большим шагом вперед в информационной поддержке российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, удерживаемых так называемым ПНС Ливии. Такое мнение высказал эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты России Вадим Манукян.

По словам Манукяна, ранее он вместе с супругой Галиной принимал участие в акциях с требованием отпустить россиян. Поэтому он выступает в поддержку российских ученых и надеется, что большое количество людей в разных странах мира поймут важность сложившейся ситуации.

«Я считаю, вся эта история выйдет на новый информационный уровень и большое количество людей благодаря этому фильму узнает о Максиме и Самере, и о том, что реально с ними происходит», – заявил Манукян в комментарии «Свободной Прессе».

Он также лично высказал слова поддержки Шугалею и Суэйфану, выразив уверенность в том, что россияне скоро окажутся на свободе.

«Мы со своей стороны прилагаем все возможные силы, чтобы помочь вам, чтобы вы поскорее оказались на свободе, где мы вас очень ждем», – сказал Манукян.

Напомним, 26 февраля глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич анонсировал выход художественного фильма «Шугалей», основанного на реальных событиях.

По сюжету картины, группа российских социологов едет в страну, в которой идет вооруженный конфликт. В ходе исследований, необходимых для урегулирования ситуации, ученые получают данные, распространению которых пытается помешать марионеточное правительство. После этого социологи из России попадают в частную тюрьму.