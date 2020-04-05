Пушков отреагировал на конфуз шведского министра, спутавшего бабушку с «русскими троллями»

Москва, 5 апреля. Сенатор Алексей Пушков отреагировал на конфуз шведского министра Андерса Игемана, испытавшего на себе мнимую атаку «русских троллей». Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Twitter.

В декабре 2019 года Андерс Игеман объявил себя жертвой «русских троллей». Однако опасения скандинавского политика оказались необоснованными. Расследование SVT Nyheter показало, что Игемана «атаковала» его пожилая соотечественница, которая боится радиации от Wi-Fi и сетей 5G».

Пушков провел параллели с экс-кандидатом на пост президента США Хиллари Клинтон, также обвинявшей Москву в своих неудачах.

«Шведский министр энергетики и цифрового развития А. Игеман обьявил себя «жертвой русских троллей». На деле его «атаковали» шведские юзеры Сетей, несогласные с его позицией. Хиллари Клинтон также стала в 2016 не жертвой «русского вмешательства», а собственной непопулярности», — отметил сенатор.

Очередные выборы президента США прошли в ноябре 2016 года. Вопреки прогнозам ведущих американских социологов, победу одержал республиканец Дональд Трамп. Его оппонент Хиллари Клинтон усмотрела в своем поражении «руку Кремля». Обвиняли Москву и другие известные представители Демократической партии.

Однако расследование «вмешательства России» в выборы подтвердило полную несостоятельность этой версии. При это Вашингтон уклонялся от диалога с Москвой о так называемом вмешательстве.