حصاد أخبار سوريا في 5 أبريل/نيسان: مقتل جندي سوري جراء قصف تركي على محافظة الرقة وارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في سوريا إلى 19 شخصا

سوريا، 5 أبريل / نيسان. أعلنت وزارة الصحة السورية عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، لا يزال الإرهابيون يعيقون التسوية السلمية للصراع في إدلب.

استشهاد جندي سوري جراء قصف تركي على محافظة الرقة

أفادت وكالة المصدر نيوز الأخبارية أن المدفعية التركية أطلقت النار على مواقع الجيش السوري قرب مدينة عين عيسى في ريف الرقة الشمالية. ونتجة للقصف المدفعي قتل جندي سوري وجرح اثنين آخرين.

ووفقا للمصدر نيوز، فإن الجيش التركي أطلق خلال اليومين الماضيين النار مرتين على مواقع الجيش السوري والجيش السوري لم يرد على الاستفزاز.

وبحسب الوكالة العربية السورية للأنباء سانا، في 4 أبريل / نيسان، نتيجة القصف التركي تضررت خطوط الكهرباء القادمة من محطة الطاقة الحرارية في بلدة تل تامر (محافظة الحسكة).

وفي وقت سابق أفيد أن إرهابيين من تنظيم هيئة تحرير الشام (المحظور في روسيا) أطلقوا النار على تحصينات الجيش السوري في جنوب محافظة إدلب.

عدد المصابين بفيروس كورونا في سوريا يبلغ 19 شخصا

أبلغت وزارة الصحة السورية عن ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا. وهكذا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في الدولة إلى 19 شخصا.

توفي 3 أشخاص في البلاد حتى الآن بسبب وباء فيروس «كورونا»، وتعافى مريضيين آخرين.

مجهولون يقتلون جندي سوري في محافظة درعا

تسلل مجهولون إلى موقع للجيش في محافظة درعا بالقرب من مدينة جاسم. ووفقا لبوابة «حلب اليوم» على شبكة الإنترنت - قُتل محمد خليل الحجي - ضابط أمن الجيش العربي السوري. من المفترض، وفقا للعديد من الخبراء العسكريين، فإن المسلحين المتورطين في القتل يقومون بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي في منطقة التنف. يذكر أنه قبل يومين ، قُتل القائد الميداني السابق لـ «الجبهة الجنوبية» المدعو «محمد يوسف الجباوي» بالقرب من مدينة جاسم.

من المعروف أن عمليات تطهير منطقتي درعا والقنيطرة في انتهت في يوليو 2018. وبعض الإرهابيين الذين لم يرغبوا في قبول الهزيمة، قاموا بالاختباء.

المسلحون ينظمون احتجاجات على طريق M4 في ريف إدلب الجنوبي

يواصل الإرهابيون إعاقة التسوية السلمية في إدلب. حيث أفاد مصدر عسكري على موقع التواصل الاجتماعي تويتر SteeleSyAA@ عن الاحتجاجات التي نظمها المقاتلون على طول طريق M4. حيث قاموا بإحراق الإطارات وإغلاق الطرق.

يذكر أنه بموجب شروط الاتفاقات الروسية التركية المبرمة في 5 مارس / آذار، يجب أن تتم مراقبة الطريق السريع من قبل القوات المشتركة للشرطة العسكرية الروسية والجيش التركي، لكن استفزازات الإرهابيين لا تسمح بالمراقبة في ظروف آمنة. وتم القيام بدوريات مشتركة مرتين فقط وبشكل مختصر.