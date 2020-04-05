Три священника РПЦ заболели коронавирусом в Москве

Москва, 5 апреля. Три священнослужителя Русской православной церкви в Москве заразились коронавирусом. Об этом сообщает Рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.

Уточняется, что речь идет о клирике храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали», иерее Николае Рыжкове, его коллеге из храма Рождества Пресвятой Богородицы Викторе Волкове, а также исполняющем обязанности настоятеля храма Вознесения Господня Георгии Дяхтереве.

«Контактировавших с указанными священнослужителями просим быть внимательными к своему здоровью и самоизолироваться», — рекомендует Группа.

Вспышка нового вида коронавируса была зафиксирована в китайской Ухани в декабре 2019 года. Опасная инфекция стремительно распространилась по всему миру.

К настоящему моменту COVID-19 в Поднебесной практически сошел на нет. Эпицентр заболевания переместился в европейские страны. Коронавирус унес жизни более 68 тысяч людей по всему мира. 45 смертей зафиксировано в России.

В рамках борьбы с опасной инфекцией власти РФ ввели серьезные ограничительные меры. Границы фактически закрыты для пассажирского сообщения, отменены все массовые мероприятия. Также приостановлена работа кафе, баров, ресторанов и многих других учреждений.

Ранее представитель ВОЗ Маргарет Харрис назвала симптомы коронавируса. Она отметила, что для COVID-19 характерно помутнение, ощущение холода и дрожи, передает «Газета.ru».

Также певица Дана Борисова рассказала о тревожных симптомах после контакта с певцом львом Лещенко.