Последствия пандемии в США сравнили с атакой на Перл-Харбор и 11 сентября

Вашингтон, 5 апреля. Главный санитарный врач США, вице-адмирал Джером Адамс заявил, что из-за распространения коронавируса в предстоящие недели жителей страны ожидает испытание, сравнимое с атакой Японии на военно-морскую базу Перл-Харбор или терактом 11 сентября 2001 года.

Соответствующее заявление Адамс сделал в эфире телекомпании NBC в воскресенье.

«Для нас наступит момент, сравнимый с Перл-Харбором или с терактами 11 сентября. Для многих американцев это будет тяжелейший момент в их жизни», – цитирует вице-адмирала ТАСС.

Адамс также призвал всех жителей США сыграть свою роль в сломе кривой роста числа зараженных и погибших от коронавируса.

Напомним, ранее аналогичное заявление сделал президент страны Дональд Трамп. Он назвал неизбежным большое количество смертей от коронавируса в ближайшие недели. Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в США превысило 305,3 тыс. человек. Выздоровели 14,4 тыс. американцев, скончались 8,2 тыс. человек.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в конце декабря 2019 года после первых случаев заражения в китайском городе Ухань. На данный момент эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, а очаг распространения заболевания переместился в Европу и США.