Военная полиция РФ провела патрулирование в провинциях Алеппо и Хасака в Сирии

Дамаск, 5 апреля. Военная полиция РФ провела патрулирование в населенных пунктах провинций Алеппо и Хасака в Сирийской Арабской Республике. Об этом сообщил глава российского Центра примирения враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

Глава ЦПВС РФ отметил, что в Сирии продолжается работа, направленная на восстановление мирной жизни. Нуждающимся людям оказывается всесторонняя помощь.

На протяжении суток участники подконтрольных Турции незаконных вооруженных формирований соблюдали режим прекращения огня. В то же время, зафиксирован обстрел поселения Джуб-эз-Забур в провинции Латакия со стороны боевиков запрещенной в России организации «Исламская партия Туркестана».

1 апреля президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ход урегулирования конфликта в Сирийской Арабской Республике. Об этом писала RT.