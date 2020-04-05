В Госдуме предположили, что на помощь россиянам за границей выделят 500 миллионов рублей



Предварительно обсуждавшаяся на государственном уровне помощь российским гражданам, оказавшимся за рубежом в условиях пандемии коронавируса и закрытых границ, равняется 500 миллионам рублей. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей сообщил заместитель председателя комитета по международным делам Государственной думы РФ Алексей Чепа.

Так собеседник ФАН прокомментировал заявление министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максута Шадаева о том, что около 26 тысяч наших граждан, находящихся сейчас за границей, заполнили форму на портале госуслуг с целью возвращения в Россию или получения необходимой материальной помощи.

«Прежде всего, данные меры поддержки касаются тех, кто уехал из страны в качестве туристов, — сообщил депутат. — Кстати многие из них покинули пределы РФ уже после объявления пандемии, что лично я считаю большой глупостью. По всей видимости, люди соблазнились выгодными путевками, сильно подешевевшими в феврале-марте этого года».

Парламентарий отметил, что COVID-19 — вирус «завозной», и прибыл он как раз вместе с такими же «путешественниками» парой месяцев ранее. По его словам, в Россию спешат также и те наши граждане, которые много лет жили за границей, а теперь вдруг поняли, что дома им все-таки будет лучше. Эту категорию людей Чепа предложил государственной помощью не одарять.

«Поддержка, безусловно, должна быть адресной, — убежден собеседник ФАН. — Все оказались в разном положении, и у кого-то оно явно тяжелее, чем у других — таким гражданам надо помогать в первую очередь и поскорее вернуть их домой».

Однако, напомнил депутат, делать это следует со всеми мерами предосторожностями: персонал транспортных самолетов должен быть снаряжен средствами индивидуальной защиты, а возвращенные россияне — как минимум на две недели помещены в карантин.

«Они должны не самоизолироваться у себя дома, а быть изолированы принудительно в специальных для этого местах — обсерваторах. Там они будут под полным контролем со стороны государства, пока не станет понятно, что они не опасны для окружающих», — уверен парламентарий.

Напомним, по состоянию на 5 апреля, всего в мире обнаружено 1 249 107 случая заболевания COVID-19. При этом 256 059 человек — выздоровели, а 67 999 — погибли. Число заболевших в РФ — 5 389 (355 — вылечились, 45 — умерли).