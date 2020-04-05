حصاد أخبار ليبيا في 5 أبريل/نيسان: إرهابيو حكومة الوفاق يختطفون صحفيا وبدء عرض فيلم عن الأسير الروسي في ليبيا قريبا

ليبيا. صور الروس فيلما روائيا، مبني على أحداث حقيقية، حول علماء الاجتماع الروس المختطفين في ليبيا تحت اسم »شوغالي» وكان رد حكومة الوفاق الليبية على ذلك هو اختطاف أحد الصحفيين المحليين

إرهابيو حكومة الوفاق الليبية يختطفون صحفيا

اختطف مقاتلو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبية صحافيا آخر، وفق ما نقل حساب مؤيد للجيش الوطني الليبي على منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»

وقالت مصادر على شبكات التواصل الاجتماعي أن عصابات طرابلس التي تتبع مباشرة لرئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، اختطفت الإعلامي محمد الصيد الغويل، مدير إذاعة القره بوللي، وأسباب «اعتقال» المسلحين للغويل غير معروفة، وكذلك مكان الاحتجاز.

أوروبا تختبئ وراء مبادرات حفظ السلام في الصراع من أجل النفط الليبي

دعا الاتحاد الأوروبي أطراف النزاع في ليبيا إلى حماية موارد البلاد النفطية والبنية التحتية وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي، كما ذكرت صحيفة «العنوان» الليبية.

في نص البيان المنشور، أشار الاتحاد الأوروبي إلى أهمية استئناف إنتاج النفط وضمان التوزيع العادل بين جميع المناطق الليبية، ولصالح جميع الليبيين ولا سيما في ظل انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

ويذكر أنه في أوائل أبريل/نيسان، أطلق الاتحاد الأوروبي عملية «إيريني»، وتتمثل مهمتها الرئيسية في مراقبة الامتثال لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا ومراقبة التحركات في البحر الأبيض المتوسط وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2292.

وكما اتضح في اليوم الأول من المهمة، فإن الاتحاد الأوروبي مهتم باستخراج النفط في المنطقة أكثر من السلام - عندما أطلقت الفرقاطة التركية، التي تقع بشكل غير قانوني في المياه الإقليمية لليبيا، صاروخ RIM-66على مدينة العجيلات في ليبيا، لم يكن هناك رد فعل من الاتحاد الأوروبي، وهكذا، يمكننا أن نستنتج أنه بالنسبة لأوروبا، هناك مشكلتان رئيسيتان تأتييان من منطقة شمال أفريقيا وهم تدفق المهاجرين، والذي يزيد بسبب تصرفات تركيا، وإنتاج النفط، حيث عارضت أنقرة المبادرة من أوروبا، وتتدخل بنشاط في الصراع الليبي، ومن أجل الحصول على موارد النفط، فإن أوروبا مستعدة حتى للنظر في مسألة نهاية احتكار شركة النفط الوطنية والحصول على الدخل في الشرق

فيتالي ميلونوف مستعد شخصيا للذهاب إلى ليبيا لإنقاذ علماء الاجتماع الروس

قال النائب في مجلس الدوما فيتالي ميلونوف في تعليق حصري لوكالة الأنباء الفيدرالية أنه سيبدأ عرض فيلم «شوغالي» لأول مرة في أبريل/نيسان، ويجب أن يراه الجميع - خاصة موظفي الحكومة والناشطين الاجتماعيين في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، قال إنه على استعداد للذهاب إلى ليبيا من أجل الروس المحتجزين بشكل غير قانوني

وفيلم «شوغالي» هو فيلم مبني على أحداث حقيقية، وفي الفيلم، يذهب عالما الاجتماع الروسيان مكسيم شوغالي وسامر سويفان في رحلة عمل إلى ليبيا لإجراء بحث اجتماعي هناك بدعوة من حكومة الوفاق الوطني الليبي، وأثناء دراسة المواد، يجد الروس شيئا يمكن أن يشوه "صورة" حكومة الوفاق، وعندما تعرف (حكومة الوفاق) ذلك، يأسر المسلحون علماء الاجتماع ويلقون بهم في السجن الليبي غير الرسمي «معيتيقة»، المعد من أجل التعذيب والضغط النفسي

وقال ميلونوف "أعتقد أن هذا الفيلم، الذي يتحدث عن الفوضى الدولية، إلزامي للمشاهدة والدراسة، في المقام الأول للطلاب، لأن الدعاية الغربية تستهدفهم، أعتقد أنه بعد مشاهدة هذا الفيلم، سيعيد الكثير منهم التفكير في دعاية أعداء البلد مثل نافالين وأتباعه، وسيفهمون أن ما تتحدث عنه هذه الشخصيات ليس سوى خدعة، لأن الديمقراطية التي يتحدث عنها الغرب والولايات المتحدة الآن هي ديمقراطية تنتهي باعتقالات وأشكال غير قانونية من طاعة الأشخاص. لذلك إذا أردنا أن نصبح مثل ليبيا، فعلينا أن نتبع التوصيات التي يقدمها لنا الغرب".

وأضاف ميلونوف "كما قلت، أنا وزملائي من مجلس الدوما مستعدون للذهاب شخصيا إلى ليبيا والتفاوض مع من يحتجزهم (علماء الاجتماع) على الرغم من حقيقة أن هؤلاء الأشخاص ليس لديهم اعتراف دولي، لكننا مستعدون للقيام بذلك، ونحن مستعدون للتحدث شخصيا مع المسلحين من العصابات، لكي يقاتلوا الجنود، وليس المدنيين، لإن قتال المدنيين هو تحت شرف وكرامة أي شخص مسلح".

قوات حكومة الوفاق الليبية تواصل قصف المدنيين في قصر بن غشير

يواصل مسلحو ما يسمى بحكومة الوفاق الوطني الليبي القصف المنهجي للأراضي المسالمة، وكانت إحدى عمليات القصف تستهدف المدنيين

ضربات عديدة من عصابات طرابلس، كتب أحد سكان طرابلس على صفحته في منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن سقوط قذائف مدفعية في منطقتي الرواجح والخوالق ليلة 4-5 أبريل

وتحدث مستخدم على تويتر موالي لمقاتلي حكومة الوفاق الوطني عن قصف مكثف على مواقع الجيش الوطني الليبي في منطقتي سوق السبت وفندق الشريف، بالإضافة إلى ذلك، هاجمت عصابات السراج عمدا المدنيين في حي بئر العالم بقصر بن غشير

وتحدث مصدر عسكري لقناة «فبراير» عن الضربة الجوية التي شنتها قوات حكومة الوفاق على قاعدة الوطية العسكرية، مما أدى إلى تدمير ثلاث مركبات قتالية تابعة للجيش الوطني الليبي وقتل ثلاثة من أفراد الجيش

وشن سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي غارات جوية دقيقة ضد مجموعات من قوات حكومة الوفاق في شرق مصراتة، وقتل المرتزق السوري عمر عبد المعطي العابو التابع إلى فرقة الحمزات، خلال اشتباكات بين قوات حكومة الوفاق والجيش الوطني، وفق ما نقلت حساب مؤيد للجيش الوطني الليبي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لم تكن هذه الخسائر الوحيدة لعصابات طرابلس، حيث ظهر على شبكة الانترنت مقطع فيديو لمسلحين تشاديين تابعين لأسامة الجويلي وقعوا في الأسر لدى الجيش الوطني.