Дана Борисова рассказала о сухом кашле после встречи с Лещенко

Москва, 5 апреля. Известная телеведущая Дана Борисова рассказала о сухом кашле, который появился через несколько дней после встречи с певцом Львом Лещенко.

Известие о заражении Льва Лещенко коронавирусом заставило понервничать многих представителей российской эстрады. Народный артист ведет активную светскую жизнь. Всего за несколько дней до резкого ухудшения состояния здоровья Лещенко принимал участие в массовых мероприятиях в кругу коллег.

Тревожные симптомы вскоре ощутила и Дана Борисова.

«А я общалась со Львом Лещенко ровно две недели назад на программе. Вирус, конечно, могла подхватить… А потом был прикол! У меня появился сухой кашель несколько дней назад. В один день резко начался!», — рассказала ведущая.

Борисова добавила, что недомогание почувствовала и ее собака Мишель. У питомца диагностировали пневмонию. Мишель ставили капельницы, она была вынуждена принимать антибиотики. По словам Борисовой, сейчас собака чувствует себя лучше, но до полного восстановления еще далеко.

«Для меня Мишель — самое важное. Я занята каждый день: с ней в клинику езжу, уколы научилась делать, антибиотики покупаю. Это все дорого, но для собачки не жалко» — сказала Дана.

О вспышке нового вида коронавируса власти Китая уведомили ВОЗ в последний день 2019 года. Инфекция быстро охватила всю планету и к настоящему моменту унесла жизни более 68 тысяч человек. 45 летальных исходов зафиксировано в России.

В рамках борьбы с коронавирусом правительство РФ принимает жесткие ограничительные меры. Отменены все массовые мероприятия, в том числе и спортивные состязания. С учетом эпидемиологической ситуации региональные власти наделены полномочиями вводить дополнительные ограничения.

Накануне за нарушение режима самоизоляции был задержан москвич, выгуливавший собаку на Патриарших.

Ранее «Газета.ru» сообщала о смерти двух женщин от COVID-19 В Нижегородской области.