Киев, 5 апреля. Власти Киева запретили жителям украинской столицы выходить на улицу без средств индивидуальной защиты. Об этом говорится в распоряжении Киевской городской государственной администрации.

Согласно распоряжению, жители Киева не могут перемещаться по городу без медицинских масок или респираторов. Кроме того, киевлянам нельзя появляться без средств защиты на территориях общего пользования и при посещении органов государственной власти, местного самоуправления. Людям без медицинских масок запрещается пользоваться общественным транспортом, а также появляться на придомовых территориях.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных вирусом во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 63 тысяч человек.

На Украине зарегистрировано 1250 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 32 человека погибли, 25 пациентов выздоровели.

Многие эксперты уверены, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусна. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.