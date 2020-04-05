Турецкие ученые сообщили об успешном испытании вакцины от коронавируса на животных

Анкара, 5 апреля. Турецкие ученые провели успешные испытания вакцины от коронавирусной инфекции на животных. Об этом заявил профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе Атеш Кара.

«Вакцина от коронавируса, введенная животным с помощью микроигл на лейкопластыре, дала иммунный ответ в виде выработки антител. Сейчас пришло время проверить, может ли она защитить людей», — написал Кара в своем микроблоге Twitter.

Стоит отметить, что в настоящее время российские ученые испытывают вакцину от коронавируса на мышах, хорьках и низших приматах. Испытания будут завершены к концу апреля. По словам главы государственного научного центра «Вектор» Рината Максютова, что начало доклинических испытаний вакцины запланировано 11 мая, к концу июня ученые приступят к клиническим испытаниям препарата.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань вспыхнула массовая эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что источником заболевания является новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число инфицированных коронавирусом во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. От вируса скончались более 63 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.