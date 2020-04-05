Неграмотная политика приведет к росту зараженных коронавирусом на Украине

Киев, 5 апреля. Украина находится под угрозой эпидемиологического взрыва из-за неграмотной политики властей против коронавируса. Такое мнение высказала украинский юрист Татьяна Монтян.

По ее словам, уже в ближайшем будущем некомпетентные действия политического руководства могут обернуться многочисленными жертвами.

«Понятно, что на Западной Украине будет <…>, думаю, даже трупы будут по улицам валяться. В Киеве будут пытаться как-то купировать, но в провинции будет адище», — заявила Монтян.

Юрист считает, что одной из причин нынешней нестабильной ситуации является несвоевременность мер. Кроме того, она обратила внимание на то, что из Европы вернулось большое количество соотечественников, которые усилили распространение коронавируса.

«У нас же тоже даже не начало. Все еще прет вверх, и тоже только начало начал. Карантин ввели поздно, я считаю. <…> А теперь все эти байки об обсервации и все такое – это уже как мертвому припарки», — отметила специалист.

Ранее экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш назвала принудительные меры соблюдения карантина бессмысленными и аморальными. По ее мнению, власти страны не смогут обеспечить реализацию мер против коронавируса, передает Федеральное агентство новостей.

На данный момент, на Украине зарегистрировано свыше 1,2 тысячи зараженных коронавирусной инфекцией. Пока медики вылечили только 25 пациентов, 32 человека стали жертвами эпидемии.