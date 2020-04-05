Врач Семенов рассказал о сотнях вирусов, «поджидающих» человечество

Москва, 5 апреля. В мире существует сотни различных вирусов, которые на сегодняшний день развиваются в организмах животных и не вступают в контакт с человеком. К такому выводу пришел замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

По словам специалиста, множество вирусов пока что просто не преодолели так называемый видовой барьер. Для того, чтобы инфекция сумела найти подходящий для развития человеческий организм, ей необходимо множество межвидовых контактов.

«Существуют сотни вирусов в живой природе, которые просто пока не перешли этот видовой барьер. Они живут в каких-то животных и ждут нас. Мы просто с ними не контактируем», – цитирует Семенова РИА Новости.

Напомним, ранее академик РАН, вирусолог Виталий Зверев сделал предположение, что коронавирус, охвативший весь мир, пришел в человечество «на много-много лет, а может быть навсегда». По мнению специалиста, новой инфекцией так или иначе окажутся заражены 70% населения Земли, пишет «Газета.ru».

По последним данным, в России зафиксировано 5389 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 658 новых заболевших пневмонией ранее неизвестного типа. С начала эпидемии выздоровело 355 человек, 45 пациентов скончались.

О появлении коронавируса нового типа стало известно в декабре прошлого года после обнаружения первых инфицированных в китайском городе Ухань. Сейчас эпидемиологическая ситуация в КНР стабилизировалась, очаг распространения заболевания переместился в Европу и США.