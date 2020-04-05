Марков намекнул на ограниченность полномочий Трампа в решении нефтяных вопросов в США



Президент США Дональд Трамп не обладает всей полнотой власти в своей стране, в отличие, например, от своего российского коллеги Владимира Путина — поэтому понять точно, будут ли Соединенные Штаты сокращать добычу нефти, только по заявлениям хозяина Белого дома, невозможно. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил директор Института политических исследований Сергей Марков.

Так собеседник ФАН отреагировал на публикацию информационного агентства Bloomberg, сообщившего в ней, ссылаясь на свои источники в нефтяной отрасли, что Россия может снизить на 10% производство «черного золота» при условии, что к сокращению его добычи также присоединятся и США.

«Случится это или нет, пока непонятно, — считает политолог. — Известно, что президент Трамп такое желание проявляет — но этого, учитывая ограниченность его полномочий, явно недостаточно. Он не в полной мере может давать распоряжения экономическим департаментам или даже министерству энергетики, а сами они пока этот вопрос не решили. В то же время руководство компаний, добывающих сланцевую нефть, колеблется — их слишком много, несколько сотен, и как распределить между ними пропорции снижения объема добычи, пока непонятно».

Поэтому, делает вывод Марков, американцы пока только будут говорить на тему сокращения производства «черного золота». Да, в будущем они, безусловно, присоединятся к сделке ОПЕК+, но на данный момент дать ясного и выполнимого обещания по этому вопросу США не смогут.

По мнению собеседника ФАН, каким бы малым ни казалось сокращение нефтедобычи всего на 10% — особенно, учитывая скорость падения цен на этот энергоресурс — оно, тем не менее, в состоянии благотворно повлиять на ситуацию.