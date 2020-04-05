Жители Лондона массово нарушают карантин из-за хорошей погоды

Лондон, 5 апреля. Хорошая погода может стать серьезным фактором обострения эпидемиологической обстановки в Великобритании. Несмотря на пандемию коронавируса множество жителей Лондона вышли гулять на улицу.

В Соединенном королевстве в течение последних двух недель действует карантин. Жилье допускается покидать только для покупки продуктов и лекарств, выгула домашних животных и непродолжительных занятий физкультурой. Кроме того, запрещены собрания больше двух человек и рекомендовано соблюдать дистанцию между людьми не менее двух метров.

Однако с наступлением теплой солнечной погоды лондонцы позабыли об опасности и массово вышли на прогулки.

В Кенсингтонском парке множество людей загорает на траве, велосипедисты и атлеты занимаются на дорожках. При этом людей так много, что невозможно соблюдать дистанцию, а большинство не носит маски.

А в парке Баттерси британцы устроили пикники в семейном кругу. Больше всего рекомендации медиков игнорирует молодежь, подростки быстро сбиваются в большие группы, нарушая социальную дистанцию.

Власти в Лондоне неоднократно просили граждан соблюдать самоизоляцию. Глава Минздрава Мэтт Хэнкок уже предупредил соотечественников о возможном ужесточении режима карантина.

По последним данным, в Великобритании выявлено свыше 42 тысяч случаев заражения пневмонией COVID-19. Медики смогли вылечить только 215 пациентов, при этом жертвами инфекции уже стали более четырех тысяч человек.