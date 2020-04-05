Соседов назвал дочь Валерии средней певицей

Москва, 5 апреля. Российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов нелестно отозвался о дочери Валерии Анне Шульгиной, которая недавно сменила имя.

В начале марта дочь певицы Валерии официально сменила имя. Теперь девушка записана в паспорте как Шена Александровна. Несколько лет назад дочь Валерии начала карьеру певицы, взяв себе сценический псевдоним SHENA. Позднее Шульгина решила поменять паспорт и имя.

Соседов выразил уверенность, что новое имя не повлияет на вокальные данные Шульгиной и не поможет ее дальнейшей карьере. Он также добавил, что артист должен привлекать к себе внимание своим творчеством и уровнем исполнительского мастерства.

«Выделяться надо не именем, а голосом, манерами, повадками. Она — средняя певица. Таких голосов тысячи», — отметил Соседов.

Ранее Соседов раскрыл секрет популярности Ольги Бузовой. По его словам, феномен популярности Бузовой не связана с ее творческой деятельностью. Бузова вызывает интерес у публики благодаря своему образу и стилю жизни. Соседов выразил уверенность, что данный вопрос должен изучаться социологам и психологами, так как популярность Бузовой не связана музыкой.