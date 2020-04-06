Национальный карантин недорого: сколько может потерять экономика РФ за месяц самоизоляции

Режим национальной самоизоляции, запланированный до майских праздников, может обойтись российской экономике почти в три трлн рублей. Таким образом, месяц «простоя» чреват сокращением отечественного ВВП всего на 3-4% в 2020 году по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Такие оценки подготовили аналитики Национального рейтингового агентства (НРА) специально для Федерального агентства новостей (ФАН). Наиболее сильный удар почувствует малый бизнес, поскольку в России он охватывает в основном сферу услуг, предупреждают эксперты, опрошенные ФАН.

Российский ВВП может потерять в этому году 2,3-2,8 трлн рублей, что на 3-4% меньше, чем объем валового продукта в 2019 году. Если исходить из объема ВВП в текущих ценах за 2019 год в 110 трлн рублей, то каждая неделя самоизоляции россиян может приводить к падению недельного ВВП на 25-30%, не считая возможного медленного восстановления после прекращения введенного режима. Такие экспертные оценки приводит ФАН руководитель рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

«Исходя из результатов первых полноценных дней «карантина», мы ожидаем максимальное падение ВВП в неделю до 60-70% в сфере услуг, включающей деятельность в области культуры, спорта, деятельность гостиниц и сфере общественного питания», — уточняет Гришунин.

Тем не менее, некоторые отрасли экономики, такие как сельское хозяйство или производство электроэнергии и водоснабжение, возможно, испытают небольшое падение — не более 5%. А снижение производства в металлургической и химической промышленности составит 10-15%, добавляет эксперт НРА, оговариваясь: для более точного прогноза необходима дополнительная информация по деятельности всех организаций страны.

Наиболее сильный удар почувствует малый бизнес, поскольку в России он охватывает в основном сферу услуг, рассуждает главный экономист Альфа-Банка Наталья Орлова.

«У нас доля малого бизнеса не очень большая в экономике – около 20% по сравнению с европейскими странами, где его доля достигает 50–60%. Компании малого бизнеса в основном работают в сфере услуг. Торговые центры, непродовольственные магазины, ресторанный бизнес – все они сейчас наиболее подвержены кризису», — указывает эксперт.

Количество компаний малого и среднего бизнеса может сократиться на 10% в некоторых отраслях экономики, оценивал ранее в апреле президент «Опоры России» Александр Калинин. По данным Росстата, в России сейчас работает почти 1,7 млн средних, малых и микропредприятий.

Наталья Орлова добавляет, что в целом экономическая активность в России может упасть в апреле примерно на 20%, а во II квартале снижение может составить 6% к I кварталу. Из ее слов следует, что сокращение деловой активности будет связано и с падением реальных доходов населения.

«Падение [доходов россиян. — Прим. ФАН] может быть очень значительным, если окажется, что большинство граждан все-таки жило исключительно в привязке к своей ежемесячной зарплате», — предупреждает экономист.

Большинство россиян, или 60%, не имеют никаких сбережений, показали результаты апрельского опроса, проведенного по заказу СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Львиная же доля тех, у кого все-таки есть накопления, истратят свои деньги в случае потери работы максимум за полгода.

«Ситуация, с которой мы столкнулись, действительно требует скорейшего решения. Пока сложно говорить о том, как будет восстанавливаться экономика с майских праздников. Скорость будет зависеть от того, спровоцирует ли остановка производств во время выходных недель цепочку неплатежей, или сейчас банки будут предоставлять экстренные кредиты, а правительство своими мерами сможет купировать эту проблему», — сказала Наталья Орлова.

Могут пострадать и банки, предупреждает экономист, поскольку уже сейчас можно наблюдать ухудшение качества заемщиков.

Многое будет зависеть от того, будет ли малый бизнес сохранять персонал, не урезать сотрудникам оплату труда, рассуждает она, добавляя, что не менее важно и то, до какой степени банки будут готовы пролонгировать кредиты, и как быстро заработает механизм кредитных каникул. О необходимости его введения заявил 25 марта президент России Владимир Путин.