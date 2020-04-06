Армения открывает посольство в Израиле: Иран в ярости, последствия предсказать невозможно

Ведущие эксперты-востоковеды рассказали Федеральному агентству новостей о значении дипломатического шага Еревана для будущего Армении и всего региона.

Решено

Правительство Армении официально объявило об открытии посольства в Израиле. До 2018 года резиденция посла находилась в Париже, затем она переместилась в Ереван. А теперь будет располагаться в Тель-Авиве, так как Ереван не признает Иерусалим израильской столицей.

Де-юре армяне пошли на это для «углубления двустороннего взаимодействия, защиты интересов Армении на Ближнем Востоке и расширения ее представленности в регионе».

Но не все так просто

«Израиль играет важную роль как в регионе Большого Ближнего Востока, так и — с учетом своей развитой и мощной экономики и влиятельной диаспоры — в целом мире, — рассказал ФАН армянский политолог Айк Халатян. — Естественно, многие страны заинтересованы в развитии политических и торгово-экономических связей с Израилем, и Армения не является исключением. При этом в случае с Ереваном добавляется и фактор Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви и Армянского квартала Иерусалима — одного из четырех кварталов Старого Иерусалима. И в целом армянской диаспоры в Израиле».

У Тегерана лопнуло терпение

Оно и понятно — десятилетия санкций, гибель национального героя Касема Сулеймани, косящий население коронавирус, — а теперь еще и это. Израиль официально считается в Исламской Республике врагом номер один. Любого, кто сотрудничает с Моссадом, казнят без возможности помилования. И тот факт, что израильская разведка будет постоянно находиться где-то под боком, не может не беспокоить аятолл. И так хватает нервотрепки с гигантским посольством США в Ереване, где, по некоторым данным, находится американская химическая лаборатория.

Иранцы, не долго думая, решили ударить по самому больному месту армян и на разных уровнях аккуратно намекнули, мол, из-за продолжающегося карабахского конфликта Ереван находится в незавидном положении, а граница с Ираном — это основной транзитный и торговый маршрут.

В иранском информагентстве JAVAN и вовсе пригрозили:

«Иран может укрепить регион, объединив усилия с мусульманскими странами для создания мощного сопротивления стратегическому альянсу между Ереваном, Тель-Авивом и Вашингтоном. Ведь открытие посольства Армении в Израиле и Израиля в Армении означает, что наш главный враг оказывается у самых границ. Это прямая угроза национальной безопасности».

Генсек Постоянного секретариата Международной конференции по поддержке Палестины в Исламской Консультативной Ассамблее Ирана Хусейн Амир Абдоллахиан назвал решение правительства Армении «неожиданным». По его словам, это будет противоречить интересам палестинского народа и отрицательно скажется на стабильности и безопасности в регионе.

«Без сомнения, у Армении не будет ощутимых и военных выгод в развитии отношений с сионистским режимом. Но то, что Армения теряет, может иметь стратегический характер», — уверен глава Исламского университета Азад доктор Азиз Джаванпур.

Спокойствие, только спокойствие

«Армянские власти не ставят под сомнение важность отношений с Ираном, — продолжает политолог Айк Халатян. — Официальный Ереван всегда подчеркивал, что никогда не будет участвовать в каких-либо действиях против Исламской Республики. Более того, в Ереване регулярно заявляют о своем желании стать мостом между Ираном и ЕАЭС, а также Ираном и Европой, учитывая развитые и дружественные отношения Армении со всеми тремя сторонами. Поэтому думаю, что Тегеран отнесется с пониманием к желанию Еревана развивать отношения с Израилем, тем более что это сотрудничество не направлено против Исламской Республики. Хочется напомнить про активное экономическое сотрудничество Ирана и Баку, в частности, про строительство транзитного коридора между двумя странами, чему не мешает высокий уровень политического, экономического и военно-технического сотрудничества Азербайджана и Израиля. Притом что в Израиле не скрывают, что рассматривают Азербайджан как своеобразный плацдарм против Ирана».

Ни туда ни сюда

В самой Армении к решению властей открыть посольство в Тель-Авиве отнеслись неоднозначно. Многие его поняли и приняли, другие же выступили резко против. Хотя бы потому, что израильские власти до сих пор не признали геноцид армян 1915 года. Кроме того, люди осознают риски, связанные с осложнением отношений с Ираном.

«Мне сложно делать однозначные выводы. С одной стороны, открывать посольство надо, а с другой — это противопоказано, потому что это осложняет диалог с Тегераном — единственным добрым соседом, который, как говорится, и в жару, и в стужу всегда остается рядом с нами, — говорит активист, востоковед Вадим Арутюнов. — В Армении в основном против открытия посольства, так как это может ударить и по отношениям со странами Ближнего Востока».

Бессмысленное решение

«Убедительных обоснований ни у предъявляющих претензии иранцев, ни у армян нет. Политический диалог между Израилем и Арменией и так велся без всяких посольств. Все, что было необходимо обсуждать, страны обсуждали, — отмечает политолог и востоковед Карине Геворгян. — А если в Ереване надеются, что таким образом они минимизируют военно-техническое сотрудничество между Израилем и Азербайджаном, то пусть не надеются».

Итого

— Сегодня Армения находится на начальном этапе развития дипломатических отношений с Израилем. Поэтому важно в принципе завершить процесс открытия посольства в Тель-Авиве, — говорит сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Сергей Мелконян. — Последующий перенос посольства в Иерусалим (если таковой состоится. — Прим. авт.) будет означать фактическое признание данного города столицей Израиля. Это не отвечает той позиции, которую занимает Ереван сегодня. Как мы помним, в 2017 году в ходе голосования в Генеральной Ассамблее ООН Армения поддержала резолюцию, осуждающую признание Иерусалима столицей. Подобная позиция обусловлена как стремлением соблюдать нормы международного права, так и особым местом Ирана и арабского мира во внешней политике Армении. Сегодня не наблюдается каких-либо индикаторов, позволяющих говорить о подобной перспективе.

— А как быть с тем, что Израиль не признает геноцида армян?

— Желание Еревана развивать отношения с Тель-Авивом свидетельствует о том, что наконец-то вопрос признания Израилем геноцида армян был вынесен за скобку. С момента независимости данный вопрос являлся неформальным предусловием для развития отношений с рядом стран, в числе которых был Израиль. Важно понимать, что, несмотря на наличие сдерживающих факторов (сегодня это военно-техническое сотрудничество с Азербайджаном, ранее — высокий уровень израильско-турецких отношений), отказ от сотрудничества со страной, чье вооружение представляет реальную угрозу военной безопасности, не является дальновидным шагом. При этом замечу, что вопрос признания геноцида Кнессет имеет позитивную тенденцию. Если раньше на повестку его ставили левые партии, не имеющие большого числа мест, то сегодня данный вопрос имеет поддержку части правого лагеря, который занимают серьезные позиции в партийной иерархии.

— В целом для Армении это решение будет иметь скорее позитивные геополитические последствия или негативные?

— Развитие отношений с Израилем будет иметь больше позитивных последствий, чем негативных. На протяжении долгого времени доминировали фобии относительно позиции Ирана. Однако в Тегеране все понимают геополитическую конъюнктуру, в которой находится Армения. Очевидно, что Ереван не пойдет по примеру Баку и не предоставит свою территорию для сбора информации по Ирану. В связи с этим какие-либо серьезные негативные последствия в этом направлении исключаются.