Москва, 5 апреля. Здоровым людям не обязательно носить маски и респираторы с высокой эффективностью защиты. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, использование подобных защитных средств необходимо врачам-инфекционистам, которые постоянно контактируют с зараженными людьми. Сотрудникам продовольственных магазинов можно использовать более простые модели респираторов и масок.

Гражданам, которые находятся дома на самоизоляции, маска не нужна. Однако при выходе на улицу следует закрывать нос и рот.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что источником эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество носителей вируса во всем мире достигает 1,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 63 тысяч человек.

В связи с риском дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.