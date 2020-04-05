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Доктор Зайцев рассказал, какой путь распространения коронавируса считает самым опасным

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Доктор Зайцев рассказал, какой путь распространения коронавируса считает самым опасным

Москва, 5 апреля. Воздушный путь распространения коронавирусной инфекции является наиболее опасным. Об этом заявил врач-отоларинголог Владимир Зайцев.

Специалисты Роспотребнадзора заявили, что опасная инфекция в 96% случаев передается капельным путем и лишь в 4% — воздушным. Доктор Зайцев объяснил, почему считает именно воздушный путь передачи самым опасным. По его мнению, все дело в размере микрочастиц самого вируса.

«Если человек кашляет или чихает, то размер вылетающей из него частицы составляет пять микрометров — это очень мало. Такой путь заражения относится к воздушному. Если размер частицы более пяти микрометров — она уже относится к категории капельного пути заражения», — объяснил доктор.

Зайцев пояснил, что микрочастицы размером менее пяти микрометров не оседают, а остаются в атмосфере, а это повышает риск заражения другого человека путем вдыхания неосевших частиц, передает «НьюИнформ».

«К тому же, частицы, передающиеся воздушным путем, гораздо более живучие», — сообщил врач.

Приведенную Роспотребнадзором статистику Зайцев объяснил тем, что люди в России трезво оценивают риски, связанные с заражением коронавирусом, поэтому предпочитают сидеть в самоизоляции и носить для защиты медицинские маски. Поэтому они банально практически не имеют возможности заразиться иначе чем посредством капельного пути.

Доктор Зайцев рассказал, какой путь распространения коронавируса считает самым опасным

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